Un joven sufrió una brutal agresión por parte de delincuentes tras salir en defensa de su novia, quien era asaltada por una banda de siete sujetos en Chiclayo. Esta violenta reacción de los criminales, que huían tras robar el celular y las zapatillas de la mujer, evidencia la audacia con la que operan estos grupos. La desesperación de los residentes crece ante la impunidad, forzándolos a confiar en su propia solidaridad para enfrentar la delincuencia.

El hecho, registrado en video en el sector José Olaya, muestra cómo el valiente ciudadano es golpeado repetidamente y luego atropellado con una motocicleta. Los vecinos del lugar, quienes alertados por el impacto de una moto contra un auto salieron a ayudar, denuncian que las autoridades no toman cartas en el asunto. Mientras la víctima lucha por su vida, la comunidad exige mayor presencia policial en una zona donde estos hechos se vuelven frecuentes.

