Un sujeto conocido como ‘Fidodido’ vendía la popular droga ‘tusi‘ a jóvenes al lado de un nido en Collique, poniendo en riesgo a la comunidad educativa durante horarios de ingreso estudiantil. La policía, que vigilaba al presunto narcotraficante desde una camioneta polarizada, lo capturó en flagrante delito mientras realizaba una transacción con varias jovencitas que acudieron a adquirir la sustancia.

Testigos del operativo relataron la consternación de madres de familia que llegaban con sus menores al centro educativo inicial, quienes observaron impotentes cómo se desarrollaba el ilícito a pocos metros de las aulas. El operativo incluyó el allanamiento a la vivienda de alias ‘Pepito’, donde se decomisó más cantidad de la sustancia rosada que estaría destinada a potenciales clientes escolares.

