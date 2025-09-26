La Sunat ha confirmado que más de 100 plataformas digitales, incluyendo a gigantes como Netflix, Roblox y Cabify, ya tributan el IGV en el Perú. A este grupo se ha sumado recientemente la plataforma Kick, lo que obliga a los streamers peruanos que generan ingresos en ella a declarar y pagar el impuesto a la renta. La medida, que busca equidad tributaria, proyecta una recaudación adicional de 500 millones de soles para el fisco nacional.

La entidad supervisora, que ya identifica a creadores de contenido populares como Diealis y Cristorata, utilizará el cruce de información para detectar a aquellos que aún no cumplen con sus obligaciones fiscales. Este sistema de fiscalización, que es clave para el éxito de la norma, espera duplicar la recaudación proveniente de estas plataformas el próximo año.

