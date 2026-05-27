¿Cómo fiscaliza la SUNAT los ingresos obtenidos en Airbnb y otras plataformas de hospedaje?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) puede fiscalizar los ingresos obtenidos por alquileres temporales a través de Airbnb y otras plataformas digitales de hospedaje mediante mecanismos de cooperación internacional y normas que gravan el servicio de intermediación.

El intendente de estrategia de la SUNAT, Carlos Rojas, explicó que no existe un nuevo impuesto, sino una nueva forma de hacer negocios que subyace a la misma obligación tributaria.

La entidad recaudadora recibe información de más de 140 socios internacionales para detectar a contribuyentes que podrían no estar cumpliendo con el pago de sus impuestos.

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¿Qué transacciones serán fiscalizadas por la SUNAT?

Cuando una persona alquila un inmueble a través de una plataforma no domiciliada en el Perú, como Airbnb (con sede en Irlanda), se generan dos transacciones diferenciadas. La primera es el servicio que presta la plataforma por conectar al ofertante con el demandante, por el cual cobra una comisión. Ese servicio está gravado con el IGV en el Perú, y la plataforma extranjera retiene o percibe el impuesto para pagarlo en el país.

La segunda transacción corresponde al arrendamiento del inmueble, que tributa con el impuesto a la renta de primera categoría. En este caso, el propietario del inmueble es el obligado a declarar y pagar el tributo en el Perú.

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Porcentajes y sujetos obligados

El impuesto a la renta de primera categoría para personas naturales que alquilan inmuebles es del 5% de la ganancia obtenida. Si el propietario es una persona natural con negocio o una empresa, las rentas se clasifican como de tercera categoría y se determinan con reglas distintas. El intendente Rojas aclaró que estas normas aplican a quienes tienen un excedente y han adquirido un activo inmobiliario para explotarlo, una actividad “muy positiva” que genera ganancias que deben tributar en el país.

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Cooperación internacional y fiscalización

A partir del año 2024, las plataformas digitales no domiciliadas comenzaron a retener o percibir el IGV y pagarlo en el Perú. Estas plataformas están inscritas y se conoce su nivel de operaciones, pero adicionalmente la SUNAT recurre al intercambio de información con otras jurisdicciones para obtener datos detallados de los usuarios. El objetivo es identificar quiénes podrían estar omitiendo el pago del impuesto a la renta de primera categoría, permitiendo además que los contribuyentes regularicen su situación voluntariamente.