La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que aprobó la publicación de los proyectos de modificación de dos reglamentos clave para la gestión de grados y títulos, tanto nacionales como extranjeros. Estas propuestas normativas, que han sido desarrolladas para optimizar los procedimientos vinculados al registro y reconocimiento de credenciales académicas, buscan asegurar mayor previsibilidad y transparencia en los trámites.

La iniciativa de la Sunedu se enfoca en establecer criterios más claros y ágiles, lo que beneficiará a miles de profesionales que requieren convalidaciones. La medida representa un esfuerzo institucional por modernizar y hacer más eficiente un proceso crítico para la comunidad universitaria.

