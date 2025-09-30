La supuesta víctima de Gustavo Salcedo, identificada como Eduardo Ode, insiste en que el esposo de Maju Mantilla sí lo agredió físicamente, afirmando que “hay testigos” que pueden corroborar su versión. El denunciante cuestiona las pruebas documentales que dice tener Salcedo, como pasajes y facturas de hotel, sugiriendo que podrían haber sido falsificadas para simular una ausencia de Lima durante los hechos. Eduardo relata que el empresario se presentó espontáneamente durante el incidente, declarando “soy Gustavo Salcedo”, un detalle que según él demuestra la conciencia de sus actos.

Vea también: Gustavo Salcedo niega estar envuelto en otra agresión: “Tengo pruebas”

El conflicto se habría originado en un terreno de Santa Eulalia donde Eduardo afirma ser propietario legítimo con título de propiedad. Según el relato, la confrontación comenzó cuando el denunciante pidió al empresario que dejara de generar polvo con su cuatrimoto en su propiedad, solicitud que desencadenó la supuesta agresión física. Eduardo alega que Salcedo se le abalanzó violentamente, causándole una fractura de clavícula que documentaría médicamente.

