Un delincuente reincidente fue capturado en Surco tras intentar robar una camioneta estacionada en la cuadra 4 de la avenida Andrés Tinoco, en una intervención conjunta entre la Policía Nacional y Serenazgo. Los sujetos, que utilizaron una herramienta conocida como “peine” para fracturar las chapas de las puertas y el contacto, fueron sorprendidos in fraganti cuando el propietario del vehículo salió de su domicilio y alertó a las autoridades, lo que permitió una rápida respuesta.

Vea también: Vigilante ejecuta a delincuentes que intentaban robar una vivienda

Al intervenir a Henry Montero Araujo, se le encontraron las herramientas del ilícito y se confirmó que cuenta con múltiples antecedentes policiales por el mismo delito, incluyendo dos intervenciones recientes en julio de este año, lo que evidencia un patrón de reincidencia. Este caso expone el problema de la liberación constante de delincuentes que, al quedar en libertad, continúan afectando la seguridad ciudadana y victimizando a más personas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO