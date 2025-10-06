El asalto al restaurante de Los Próceres en Surco evidenció la vulnerabilidad de los establecimientos familiares, donde dos delincuentes armados irrumpieron durante la cena para despojar de sus pertenencias a todos los comensales, quienes suplicaban inútilmente mientras los hampones mostraban total indiferencia ante la presencia de niños. Los sujetos, que actuaron con sorprendente frialdad, se enfocaron especialmente en un cliente al que obligaron a desbloquear su equipo móvil, lo que sugiere que buscaban información valiosa aunque la policía aún investiga sus motivos reales, mientras su cómplice recolectaba celulares y billeteras de las otras mesas sin importarle el terror que generaba en las familias.

La rápida fuga en dos motocicletas que los esperaban en la puerta confirmó la planificación del crimen, pues los sujetos huyeron antes de que llegara algún patrullero a pesar de las barreras de seguridad instaladas en la zona, las cuales vecinos consideran insuficientes para disuadir a la delincuencia que opera con absoluta impunidad. Este violento episodio, donde incluso un niño en bicicleta se topó con los armados ladrones y escapó corriendo al ver el arma, marca un preocupante precedente para la seguridad en el distrito.

