Un restaurante del distrito de Surco fue escenario de un violento asalto cuando dos delincuentes, uno de ellos portando un arma de fuego y otro con el rostro cubierto por una mascarilla negra, irrumpieron durante la cena de varias familias. Los hampones, quienes actuaron con total desprecio ante la presencia de menores de edad, se enfocaron en un cliente que acababa de ingresar con su mascota, exigiéndole que desbloqueara su equipo móvil mientras su cómplice despojaba de sus pertenencias al resto de comensales, una estrategia que evidencia la audacia de la delincuencia organizada.

Vea también: Rondas campesinas castigan a hombre que robó patos en Cajamarca

El hecho culminó cuando los sujetos huyeron en un par de motocicletas que los esperaban en la puerta, tras casi colisionar con un niño que circulaba en bicicleta y que entró en pánico al ver el arma. Trabajadores del local confirmaron que el ataque fue dirigido, mientras vecinos de la zona reclaman que las barreras de seguridad resultan insuficientes para frenar la creciente ola de criminalidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO