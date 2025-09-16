La muerte del jardinero municipal por contacto con cables de alta tensión ha expuesto graves negligencias en la infraestructura eléctrica de Surco. El joven de 23 años, quien se encontraba podando un árbol con una sierra eléctrica, recibió una descarga fatal que provocó su inmediata descompensación y salivación incontrolable. Este trágico accidente, ocurrido en el jirón Sagitario, evidencia el riesgo que representan los cables de alta tensión instalados en calles residenciales angostas.

Los testigos relataron los desesperados esfuerzos por bajarlo del árbol, donde quedó suspendido tras la descarga, aunque los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su deceso. Los residentes de la zona, que habían advertido reiteradamente sobre este peligro, responsabilizan a las autoridades por permitir que cables de alta tensión pasen por áreas arborizadas. La municipalidad, que prometió apoyo total a la familia, deberá investigar las condiciones laborales que llevaron a esta tragedia evitable.

