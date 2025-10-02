Una camioneta quedó aplastada por un poste en la Vía Expresa de Paseo de la República, en Surquillo, luego de que la conductora, quien intentaba ingresar desde la rampa de Aramburú, realizara una maniobra que provocó que perdiera el control de su unidad e impactara contra la estructura de concreto. El impacto estrepitoso, que destrozó el techo, el parabrisas y el capó, provocó el cierre de la vía que conecta con Aramburú, dejando a varios vehículos atrapados en la rampa durante varios minutos, aunque, de manera milagrosa, la mujer involucrada logró salir ilesa.

El accidente en la Vía Expresa movilizó a trabajadores de la empresa de energía eléctrica, quienes tras casi cuatro horas de labores lograron retirar el poste colapsado de la calzada para restablecer el tránsito en esta crucial arteria vial. Tanto el vehículo destrozado como la conductora fueron llevados a la comisaría de Surquillo para las investigaciones de rigor, las cuales determinan las causas exactas de un incidente que, a pesar de la magnitud de los daños materiales, no reportó víctimas fatales.

