Un violento asalto de raqueteros en Surquillo mantiene en alerta a los vecinos de la cuadra 2 de la calle Alfa Gemelos, donde una pareja fue atacada dentro de su propio vehículo. Los delincuentes, quienes actuaron con total impunidad, utilizaron una camioneta para bloquear el auto de las víctimas antes de despojarlas de todos sus objetos de valor. El hecho, que fue captado por cámaras de vigilancia, muestra cómo el sujeto baja del vehículo y obliga a los ocupantes a abrir la maletera.

Además, se acercó a la puerta del conductor para arrebatar más pertenencias, duró apenas segundos antes de huir rumbo desconocido. Los afectados, que bajaron desesperados a pedir ayuda a gritos, se quedaron sin posibilidad de reacción ante la velocidad del asalto. Los vecinos, aunque presenciaron el hecho, prefieren no brindar declaraciones porque aseguran que estos robos ya son una triste constante en la zona.

