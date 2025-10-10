Los vecinos de Surquillo donde reside Dina Boluarte se pronuncian tras la vacancia presidencial, revelando que la exmandataria era una figura escurridiza en la comunidad. Testigos reportan el inusual retiro de los efectivos policiales que custodiaban la vivienda, lo que genera interrogantes sobre su paradero actual, mientras que fiscales, tras la decisión del Tribunal Constitucional, reactivan siete carpetas de investigación que estaban paralizadas.

Vea también: Fiscal de la Nación anuncia pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

La propiedad, según confirman los residentes locales, está a nombre de la expresidenta, aunque muchos aseguran haberla visto en contadas ocasiones. Un vecino, con treinta años de residencia en la zona, afirmó que solo la cruzaba ocasionalmente, lo que alimenta las sospechas de que no se encontraría en el inmueble, y añadió que su presencia era mínima y carecía de interacción con la comunidad.

