La hija de Melcochita, Susan Villanueva, le reclamó al cómico por descuidar a sus hermanas menores, hijas de Monserrat Seminario.

La hija del cómico, quien, radicada en Estados Unidos, sentenció que su padre “no está pendiente de ellas” y que no se trata de su nueva pareja, sino de una conducta repetitiva.

Susan Villlanueva reveló que ella y su hermana sufrieron violación por parte del cuñado de Melcochita y que casi las mata la pareja de él.

¿Qué duro infierno vivió Susan Villanueva?

Susan Villanueva contó que cuando su padre Melcochita las llevó a Estados Unidos siendo niñas, pasaron un infierno por culpa de las relaciones de él.

La joven detalló que ella y su hermana fueron víctimas de violaciones por parte del cuñado de Melcochita y que la mujer de este casi las mata.

La conductora de Magaly TV La Firme calificó estos hechos como “terribles” y señaló que ningún niño debería pasar por algo así.

El temor por sus hermanas menores

Susan Villanueva indico que lo que más le preocupa no es el romance de su padre, sino que las niñas queden expuestas a situaciones similares. a las que paso ella y su hermana.

La hija mayor de Melcochita comentó mediante un enlace telefónico que el cómico no está presente, que más allá de dar plato y pagar alquiler.

Susan recordó que ella y su hermana aconsejaron a su padre que dejara de “pegarla de marido” porque nunca le ha funcionado tener mujeres. “Le dijimos: ¿Por qué siempre la tienes que pegar de marido? Ya él ha tenido 20.000 mujeres, no ha funcionado”, comentó Susan.