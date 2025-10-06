La cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, preocupó a sus seguidores tras anunciar a través de sus redes sociales que se encuentra delicada de salud y que, por ese motivo, se retirará temporalmente de los escenarios. La artista, pareja del conductor Paco Bazán, compartió una imagen desde una clínica, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de los fanáticos de la reconocida agrupación de cumbia.

A través de su cuenta de Instagram, Susana publicó una fotografía en la que se le observa recostada en una cama de hospital con una vía en la mano. La imagen fue difundida la noche del 5 de octubre y, de inmediato, encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de ánimo y solicitarle más información sobre su estado de salud.

Horas más tarde, la cantante reapareció con otra publicación en la que mostró una bandeja de alimentos y tranquilizó a sus fanáticos con un breve mensaje: “Vuelvo en unos días, todo bien por aquí. Los quiero mucho”.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta por la que Susana Alvarado fue internada ni el lugar donde permanece hospitalizada. Sin embargo, todo apunta a que la artista se tomará un descanso temporal de las próximas presentaciones de Corazón Serrano para priorizar su recuperación.

