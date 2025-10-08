¿Qué pasó? A través de una transmisión en vivo, la querida y conocida cantante de cumbia, Susana Alvarado, sorprendió al contarle a todos sus seguidores una intervención quirúrgica que pensaba hacérsela desde hace muchos años atrás.

“Me desvié el tabique y estoy optando por hacerme una septoplastia que es la corrección del tabique nasal desviado. Antes me asustaba mucho hacerme esto porque era la intervención convencional, muy traumática que me dejaba morado, así que dije no“, dijo inicialmente.

Sin embargo, dijo que en la actualidad está convencida que es el momento perfecto: “Ahora ha salido el ultrasónico, algo más tranquilo el proceso, entonces voy a optar por eso. Así que, si mi nariz estaba así, ahora quedará así, ¿ustedes me entienden, no?“, finalizó.

