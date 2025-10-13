¿Qué está pasando? La parejita conformada por Paco Bazán y Susana Alvarado dio de qué hablar por la estabilidad que vienen demostrando, pero además por el agasajo que le hizo la cantante de cumbia al presentador por su cumpleaños N°45.

Fue Susana quien presumió a su pareja en las redes sociales colgando muchas fotografías que pertenecen a aquella noche en que festejaron al conductor. Sin embargo, una de esas fotos causó sorpresa y risas por lo particular que actúan cuando están juntos. Susana posó tocándole el ‘totó’.

Ante ello, usuarios no tardaron en comentar: “La quinta foto es todo jajaja, sí somos“, “la quinta foto es mi favorita porque tengo esa personalidad“, “las norteñas son así de cariñosas“, “qué graciosa la quinta foto, me muero“, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

