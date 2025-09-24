El juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán continuará desarrollándose la primera semana de octubre. En declaraciones de José Domingo Pérez, sostiene que Villarán otorgó concesiones a Odebrecht a cambio de que la empresa financiara su campaña política, específicamente durante el proceso de revocatoria. El Ministerio Público argumenta que el dinero entregado no fue un simple aporte electoral, sino una “contraprestación” por favores ilegales, que incluyeron la firma de un contrato de concesión que benefició a la constructora.

Frente a estas imputaciones, la defensa de la exalcaldesa ha anunciado que desbaratará “uno por uno los cargos” cuando el proceso se reanude. Villarán, por su parte, defiende su gestión argumentando que su administración renegoció un contrato de peajes que había sido firmado por el alcalde Luis Castañeda en el 2009.

