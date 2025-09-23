El Poder Judicial inicia juicio oral contra Susana Villarán por los casos Odebrecht y OAS, tras ocho años de investigación por el presunto financiamiento ilegal de sus campañas políticas, una audiencia que se desarrolló en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Lima con fuerte resguardo policial. El Ministerio Público, que sustenta su acusación, la imputa por los delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita, luego de que las pesquisas apuntaran a que su campaña del “No a la revocatoria” habría recibido dinero de las constructoras brasileñas.

La hipótesis fiscal afirma que Susana Villarán habría recibido 11 millones de soles de Odebrecht y OAS, presuntos aportes que, según la investigación, fueron destinados a financiar su proceso de revocatoria y posterior reelección a cambio de favorecer a estas empresas en la adjudicación de mega proyectos como la Línea Amarilla y la Vía Expresa Sur. Esta fase decisoria del caso, que se abre después de una prolongada investigación, busca determinar la responsabilidad de la exalcaldesa en una de las aristas más emblemáticas del escándalo de corrupción brasileño en el Perú.

