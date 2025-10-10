La congresista Susel Paredes afirma que “la gente tiene que elegir muy bien a los congresistas” en las próximas elecciones, señalando que la actual crisis política se inició en 2016 cuando se quebró la continuidad democrática. La parlamentaria de oposición, quien reveló que en abril envió un oficio a los 129 legisladores invitándolos a firmar la vacancia de Boluarte por cogobernar, sostiene que el poder ahora actuará con mayor disimulo pues el desgaste afecta electoralmente a quienes ostentan cargos visibles.

Vea también: José Jerí llegó a Palacio de Gobierno tras asumir la presidencia

Paredes enfatiza que corresponde a la prensa investigar y a la ciudadanía manifestarse, utilizando mecanismos democráticos como la fiscalización constante a pesar de las limitaciones de la oposición minoritaria. La legisladora, quien recordó que José Jerí ingresó al Congreso como accesitario de Vizcarra antes de alcanzar la presidencia, considera impredecible su duración en el cargo pues la mayoría congresal lo necesita para mantenerse en el poder.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO