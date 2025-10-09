La congresista Susel Paredes señala que el apoyo a la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte responde a intereses de legisladores que buscan la reelección en los próximos comicios, quienes consideran que mantener proximidad con el gobierno actual afecta sus posibilidades electorales. La parlamentaria, quien fue una de las primeras en pronunciarse sobre este delicado tema constitucional, explicó que la coyuntura política estaría determinada por cálculos de campaña más que por fundamentos jurídicos, lo que genera cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Su análisis plantea que la jefa de Estado se ha convertido en una figura políticamente costosa para muchos legisladores, quienes necesitan distanciarse públicamente para proteger sus aspiraciones ante los votantes.

Esta perspectiva, que refleja las complejas negociaciones tras bambalinas del Congreso, considera múltiples variables en un escenario donde la estabilidad política depende de frágiles acuerdos entre bancadas. La legisladora advirtió que ninguna opción garantiza estabilidad duradera, especialmente cuando los tiempos electorales condicionan las decisiones de los representantes, quienes priorizan su supervivencia política sobre la gobernabilidad nacional en un contexto marcado por la fragmentación legislativa y la crisis de representatividad.

