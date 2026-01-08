La congresista Susel Paredes será candidata a la alcaldía de Lima por el partido de López Chau, Ahora Nación, confirmando una alianza política que inyecta una figura conocida a la carrera por la Municipalidad Metropolitana.

Paredes, quien actualmente se desempeña como parlamentaria no agrupada, divulgó su decisión inicialmente en un podcast, un medio que utiliza para conectar directamente con la ciudadanía.

El anuncio fue posteriormente publicado y respaldado en la página oficial de Alfonso López Chau, candidato presidencial y líder de Ahora Nación, sellando una unión estratégica de cara a las elecciones subnacionales.

Esta movida no solo busca capitalizar la imagen de Paredes, reconocida por sus posiciones en temas de derechos, sino que también fortalece la estructura territorial del partido.

