El anda del Señor de los Milagros casi se cae en plena procesión, un momento de tensión absoluta que vivieron cientos de feligreses durante la salida del Cristo Moreno en el Cercado de Lima. Según testigos, los cargadores de la parte posterior sufrieron un percance al levantar la pesada estructura de madera, lo que provocó que la sagrada imagen se inclinara peligrosamente hacia un lado.

Vea también: ¿Cuáles son las razones por las que menores de edad huyen de casa?

El incidente ocurrió durante una parada nocturna de descanso, cuando la coordinación entre los cargadores se vio afectada por el peso de la venerada imagen. Los presentes describen que los primeros cargadores levantaron el anda muy rápido, una acción que desequilibró la estructura y puso en riesgo la integridad de la procesión.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO