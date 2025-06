Susy Díaz al contar en el programa de La Chola Chabuca que su hija Florcita Polo eligió pasar esa fecha en otro lugar. La excongresista explicó que, aunque esperaba compartir esa noche con su familia, terminó celebrando en soledad.

Durante la entrevista, Florcita también estuvo presente y escuchó las palabras de su madre, quien no ocultó su incomodidad por la situación. Tras la emisión del programa, Magaly Medina “la Urraca” no tardó en pronunciarse y consideró que ese tipo de acciones no deberían suceder, especialmente si los padres han sido un apoyo constante.

