Susy Díaz se conmovió profundamente durante su participación en el programa Esta Noche, donde el vidente Frank Mendizábal le transmitió un mensaje de su madre fallecida. La exvedette, visiblemente afectada, preguntó por qué su madre nunca le reveló quién fue su padre biológico, ni siquiera en su lecho de muerte.

“Tu mamá me dice que no vale la pena buscar a alguien que no estuvo a tu lado, que lamenta mucho que se lo haya guardado. Me dice: ‘No tuve el coraje de poder hacerlo. Yo sé que me vas a entender. Pero no quiero que sientas la necesidad de buscar a alguien que nunca estuvo’”, le comunicó el vidente, provocando las lágrimas de Susy frente a cámaras.

En ese momento, Susy reveló una confesión que le hizo su padre de crianza: “Mi papá Rolando me contó que él venía a tocar la puerta de mi casa”, expresó entre lágrimas, haciendo referencia a un posible intento de acercamiento de su padre biológico cuando ella era niña.

