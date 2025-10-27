Susy Díaz, exvedette y excongresista del periodo 1995-2000, ha confirmado su retorno a la política como precandidata a diputada para las elecciones generales de 2026, representando al partido Somos Perú. El anuncio fue realizado por la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, donde compartió imágenes de un almuerzo político en Lima.

“Lindo domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos”, escribió Li, acompañando la frase con una fotografía en la que aparece junto a Díaz y otros invitados como Manuel Gustavo Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Bryan Atencio Díaz. La noticia fue confirmada poco después por medios nacionales, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Un regreso con historia y polémica

De concretarse su candidatura, Susy Díaz buscará regresar al Congreso por segunda vez, luego de haber sido elegida en 1995 con más de 10 mil votos. Durante su paso por el Legislativo, fue conocida por su estilo irreverente y propuestas llamativas, pero también enfrentó cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, aunque nunca fue sentenciada.

Su regreso ha sido recibido con opiniones divididas: mientras algunos celebran su carisma y conexión con el pueblo, otros cuestionan la seriedad de su postulación. “Estoy lista para servir al pueblo otra vez”, habría dicho Díaz en conversaciones con su entorno político, según fuentes cercanas al partido.

Somos Perú apuesta por rostros conocidos

La estrategia de Somos Perú parece apuntar a figuras con alta recordación mediática. Patricia Li ha defendido la precandidatura de Díaz como una forma de acercar la política a sectores populares. “Susy tiene experiencia legislativa y una conexión real con la gente”, declaró en entrevistas previas.

El partido aún no ha definido su lista final de candidatos, pero se espera que Susy Díaz participe en las internas del 2026. Por ahora, su nombre ya figura entre los más comentados de la contienda electoral que se avecina.