Suu Rabanal rompió su silencio y confesó que sí le afectaron las serias acusaciones que involucraron a su expareja, el cantante César Vega, y a la modelo Suheyn Cipriani. La intérprete aclaró que siempre se ha mantenido al margen de los escándalos, pero admitió que esta vez la situación “afectó demasiado”.

“Todo el mundo sabe qué tipo de carrera he llevado y cómo la he manejado. Siempre me mantengo al margen de absolutamente todo. (…) Son muchos años los que llevo en el medio y esta no es la excepción”, dijo en una reciente entrevista.

Suu se pronuncia tras las revelaciones de Suheyn Cipriani

Como se recuerda, en el sillón rojo, Suheyn Cipriani generó polémica al revelar que Suu Rabanal la habría insultado y vinculado con otros hombres durante su relación con César Vega. Además, aseguró que la cantante “no lo soltaba por completo” y que incluso le gritó improperios cuando fue a recoger a su hija.

Aunque Suu Rabanal evitó referirse directamente a esas declaraciones, sí reconoció que todo lo sucedido le ha causado un gran impacto. “Siempre estoy pensando en que las cosas las debo resolver correctamente, y eso estoy haciendo”, manifestó la exintegrante de Son Tentación.

Agradecida con Paula Arias y enfocada en su carrera

La artista también aprovechó para aclarar que mantiene una buena relación con Paula Arias, líder de Son Tentación, agrupación de la que formó parte durante diez años. “Terminamos superbien en todos los sentidos. No me debe nada”, aseguró.

