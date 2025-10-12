La desgarradora batalla legal de Talia contra Ian Chávez por la custodia de su hijo de 10 años revela una alarmante desobediencia a la justicia, ya que el padre ignora persistentemente la orden de la jueza. Esta resolución, que está vigente desde el 4 de diciembre de 2023, estipula que el niño debe ser entregado a su madre, una medida que Thalía espera que ponga fin a seis años de angustia. Testimonios e imágenes exclusivas evidencian el calvario de la madre, quien durante este largo periodo ha recurrido al Ministerio de la Mujer y a la Fiscalía sin obtener una solución efectiva, mientras el menor es expuesto a traumáticas escenas de forcejeos entre las familias.

El niño fue sustraído por Ian Chávez en 2019, quien se aprovechó de que la madre se encontraba hospitalizada para llevárselo y no devolverlo, dando inicio a una pesadilla que perdura hasta hoy. La trama, que comenzó con una relación de pocos meses y una infidelidad descubierta mediante cartas de amor dirigidas a Chávez, se transformó en un complejo caso jurídico donde la orden de la jueza Castillo es sistemáticamente desafiada. Talia, armada con un arsenal de documentos y constancias policiales, busca ahora exponer una verdad que va más allá de la custodia.

