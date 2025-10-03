Un delincuente se atrevió a robarle a inocentes niños al forzar la ventana de una oficina del nido Divino Niño Jesús en Tarapoto durante las primeras horas del día, sustrayendo 400 soles del dinero reunido por la APAFA que estaba destinado a los niños. El sujeto, quien ingresó descalzo al plantel aprovechando el fin de semana, utilizó una tijera que tomó de las oficinas administrativas para forzar el seguro con total descaro, revisando luego todos los cajones hasta encontrar su ansiado botín junto a una caja de jugos.

La directora del plantel confirmó que esta es la segunda vez que son víctimas de la delincuencia, destacando que las cámaras de seguridad lograron captar plenamente identificado el rostro del ladrón que sigue suelto en las calles. Cuando los pequeños del nivel inicial y sus maestros volvieron a clases, encontraron las aulas completamente revueltas, generando indignación entre la comunidad educativa que exige justicia por este cobarde robo que afecta directamente a los niños más vulnerables.

