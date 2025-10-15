Desarticulan a la banda criminal “Los piratas” en la cual participaban 12 policías, entre los que se encuentran diez efectivos en activo y dos retirados, durante un macrooperativo en Tarapoto que dejó 19 detenidos. La organización, que habría causado terror en la región San Martín, está acusada de extorsión y tráfico de drogas, delitos que coordinaban desde un penal local donde se encuentra el expolicía que lideraba las operaciones ilícitas según la fiscalía.

Los implicados permanecen en el departamento de operaciones tácticas antidrogas, donde enfrentarán 15 días de detención preliminar mientras se determina su grado de responsabilidad en crímenes como sicariato. La investigación, que involucró a diversas divisiones policiales, revela que los uniformados habrían utilizado su condición para favorecer las actividades delictivas, un caso que evidencia la infiltración en instituciones y que mantiene en alerta a las autoridades regionales.

