‘Tenchy’ Ugaz rompió su silencio a través de las redes sociales, luego que Melissa Klug asegurara que este había tenido un fugaz amorío con Pamela López, cuando este estaba casado con la exvedette Sara Manrique.

El exfutbolista decidió no responder directamente a la chalaca, pero se refirió a todo lo que se había dicho en torno a la pregunta que le habían realizado a ella en el programa de Beto Ortiz.

“Siempre he sido una persona que nunca he hablado mal de una mujer. He sido fuerte porque siempre han hablado mal de mí y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta”, escribió en una historia que poco después borró.

Luego de eliminar su pronunciamiento, subió otra historia en el que buscó mostrar que ‘tomaba con algo de humor’ lo que se había dicho.

