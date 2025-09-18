Ciberdelincuentes estafan a peruanos ofreciendo dólares a un precio insuperable mediante mensajes de WhatsApp que aparentan provenir de contactos conocidos. Los estafadores, que previamente hackean cuentas o roban celulares, envían ofertas de compra de divisas a un tipo de cambio artificialmente bajo, como S/ 3.53 cuando el mercado formal cotiza alrededor de S/ 3.49, para generar confianza en las víctimas. Quienes aceptan la propuesta reciben números de cuenta de supuestos intermediarios, donde depositan su dinero para luego ser bloqueados inmediatamente por los criminales.

Esta modalidad delictiva ya ha afectado a numerosas personas, cuyos contactos recibieron estos mensajes fraudulentos. Las investigaciones policiales se estancan porque los receptores del dinero suelen ser “prestanombres” en provincias lejanas, lo que permite a las bandas continuar operando con impunidad. Las autoridades recomiendan desconfiar sistemáticamente de ofertas demasiado buenas y verificar personalmente cualquier solicitud inusual antes de realizar transferencias.

