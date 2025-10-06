Tensión en el Congreso por protesta y bloqueo en plena avenida Abancay, donde decenas de manifestantes se concentran a la espera de la reunión entre ministros y dirigentes de transportistas. El tránsito vehicular se mantiene restringido en el centro de Lima, mientras varios grupos llegaron marchando desde distintos puntos, incluso del cono norte, para exigir soluciones inmediatas al paro.

La reunión convocada por la Presidencia del Consejo de ministros está prevista para las 7:00 p.m., y busca establecer una mesa de diálogo que permita definir si la paralización de 48 horas se amplía o se levanta. Aunque la marcha se desarrolla de manera pacífica, la presencia policial es constante, ya que se busca evitar enfrentamientos o disturbios en los alrededores del Congreso y la avenida Abancay.

