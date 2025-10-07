Tepha Loza sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La influencer confirmó que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja, el empresario Mario Neumann, con quien mantenía una relación estable desde hace varios meses.

La hermana de Melissa Loza decidió abrir su corazón en redes sociales y, mediante un conmovedor mensaje, habló sobre el proceso que está viviendo. La publicación, que acompañó con un video donde se le ve junto a su pareja, reflejó la profunda tristeza que ambos enfrentan tras la pérdida.

Aunque más tarde decidió eliminar parte del texto, sus palabras iniciales conmovieron a sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle mensajes de apoyo y solidaridad por el difícil momento que atraviesa.

El conmovedor mensaje de Tepha Loza

En su mensaje, Tepha Loza habló con sinceridad sobre el dolor que siente y la fe con la que intenta sobrellevar esta pérdida. “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe. A veces la vida no sigue el camino que soñamos y aún así confiamos en que Dios tiene un propósito mayor que no alcanzamos a entender. Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, expresó.

En la misma publicación, la exintegrante de “Esto es Guerra” dedicó unas líneas a su pareja, a quien agradeció por apoyarla en medio de este duro momento. “No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’. Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros”, escribió.

Asimismo, mostró su fortaleza espiritual pese al dolor que enfrenta. “Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que tú sabes por qué haces las cosas… En medio del dolor seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante”, finalizó la influencer, emocionando a miles de usuarios en redes sociales.

