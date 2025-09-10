Extorsionadores atacaron otra vivienda con dinamita en Trujillo, en el tercer atentado de este tipo que registra la ciudad en un solo mes, sumiendo a la población en un estado de terror constante. Los explosivos, cuya particularidad es que provienen de la minería ilegal, convierten las calles en zonas de alto riesgo, pues los delincuentos operan con una impunidad que recuerda a épocas de terrorismo.

Vea también: Extorsionadores descuartizaron a joven en Trujillo y ahora exigen 20 mil soles a familiares para devolver los restos

Esta situación, que ya es percibida por algunos como algo cotidiano, evidencia cómo la delincuencia ha paralizado por completo a la conocida ciudad de la eterna primavera. La noche del último ataque, una familia fue víctima de extorsión antes de la detonación en La Alameda, un patrón que se repite a diario y que mantiene a los ciudadanos en zozobra permanente. Este clima de inseguridad, donde se emplean métodos brutales, ha hecho que Trujillo sea ahora estigmatizada como la ciudad de la eterna balacera.

