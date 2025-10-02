Los tíos del ‘Pequeño J‘ lo guiaron por el camino del mal, conformando una tercera generación criminal donde Manuel David Valverde Rodríguez, alias ‘Chumán’, y Luis Alan Valverde Rodríguez, alias ‘Serranacho’, asumieron su formación delictiva después del asesinato de su padre. Esta organización familiar, que opera entre Perú y Argentina desde la década de 1990, habría utilizado al joven de 20 años como aval para establecer vínculos con empresarios y miembros de partidos políticos, lo que evidencia la infiltración de economías ilegales en estructuras estatales. La policía confirmó que Tony Jansen Valverde viajaba regularmente a Argentina desde los 15 años para involucrarse en los negocios criminales dirigidos por sus parientes.

El caso del ‘Pequeño J’ avanza hacia su resolución judicial tras su captura en Pucusana dentro de un camión que se dirigía a Trujillo, donde su familia le proporcionaría refugio, mientras su cómplice Matías Agustín Osorio era detenido en Los Olivos. Las autoridades encontraron vouchers que demostrarían el envío de dinero a sus familiares en Trujillo, operación que se investiga como lavado de activos, junto con un arma oculta en su colchón y la pala utilizada para enterrar a las tres víctimas del feminicidio. Osorio ya fue expulsado a Argentina mediante un vuelo de la Fuerza Aérea, y se espera que el propio ‘Pequeño J’ enfrente el mismo proceso de extradición en las próximas semanas para ser juzgado por el triple crimen que conmocionó al país vecino.

