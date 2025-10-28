Una anciana de 77 años terminó con las piernas rotas al colapsar el ascensor para discapacitados en un edificio de Barranco, sufriendo una fractura de fémur que requirió cirugía de emergencia. La señora Cecilia N Noguerol, quien ya utilizaba dos prótesis de rodilla y un bastón para caminar, cayó desde más de un metro de altura cuando el elevador falló repentinamente mientras regresaba de hacer compras.

Los vecinos acudieron inmediatamente al escuchar el impacto y solicitaron el auxilio de bomberos, quienes la trasladaron al Hospital Rebagliati para una intervención quirúrgica urgente. La familia, devastada por el accidente que podría mantenerla en silla de ruedas por cuatro meses, interpuso una denuncia en la comisaría de Barranco para que se determine responsabilidades por el mal estado del equipo.

