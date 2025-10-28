Terror en Chimbote tras la explosión que casi acaba con la vida de una madre y sus seis hijos. Según la denuncia, dos sujetos llegaron hasta la vivienda, rociaron combustible y lanzaron un explosivo que cubrió la fachada con humo, mientras la familia escapaba entre gritos de auxilio.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran la violencia con la que actuaron los atacantes, quienes habrían sido enviados por la expareja de la mujer.

La víctima, identificada como madre de seis menores, acusa a su expareja, Lucio Serna Otiniano, de planear el atentado luego de exigirle 40 mil soles para no quitarle la vivienda.

Aunque los autores materiales fueron dos adolescentes ya capturados, las investigaciones policiales buscan determinar el grado de participación del presunto instigador, quien permanece bajo seguimiento de las autoridades.

