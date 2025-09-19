¡Terror en Collique! Madre e hijas son baleadas por sicarios en un ataque ocurrido en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Alfonso Ugarte, en Comas. La víctima, identificada como Mireya Flores Bazán, de 37 años, intentó escapar para proteger a su familia, pero fue alcanzada por las balas y perdió la vida, mientras sus dos hijas quedaron gravemente heridas. La policía halló más de once casquillos, lo que evidencia la brutalidad de la emboscada.

Las pequeñas, de 6 y 7 años, permanecen internadas en cuidados intensivos con pronóstico reservado, mientras que otros familiares que viajaban en el vehículo resultaron ilesos. Testigos aseguran que la madre trató de maniobrar para escapar, aunque terminó chocando contra otro auto en medio de la desesperación. Agentes de criminalística investigan los móviles, que aún se desconocen, y la zona se mantiene acordonada.

