Durante un reciente concierto de Agua Marina en Chorrillos, dos delincuentes efectuaron 26 disparos contra los integrantes de la emblemática banda norteña, quienes minutos después de las 10 de la noche se convirtieron en blanco de este brutal ataque que manchó sus trajes de sangre. Los agresores, actuando con frialdad y aprovechando la complicidad de la oscuridad, huyeron en contra del tráfico tras cometer el hecho, dejando a la agrupación como otra víctima del flagelo de la inseguridad ciudadana.

La popular agrupación, que cuenta con más de 80 canciones en su repertorio y casi cinco décadas de historia musical, enfrentó esta tragedia mientras disfrutaba del cariño de su público fiel en plena presentación. Este intento de homicidio contra los artistas, que nunca imaginaron ser objetivo de tal violencia, conmociona a la farándula nacional y evidencia cómo la delincuencia alcanza incluso a figuras consolidadas del espectáculo peruano.

