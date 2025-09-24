Terror en la zona tras múltiples disparos de sicario contra un ciudadano en el Callao, hecho que ocurrió en plena vía pública y dejó huellas de violencia visibles. La Policía Nacional halló nueve casquillos y rastros de sangre, mientras se investiga si la víctima fue trasladada a un centro de salud, lo que refleja la urgencia de esclarecer los hechos para frenar la ola delictiva.

El ataque armado provocó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron que la falta de patrullaje permite que los sicarios actúen con libertad. Mientras las autoridades realizan operativos en la zona, la población exige medidas concretas que garanticen seguridad, ya que temen que episodios similares puedan repetirse si no se refuerza la presencia policial.

