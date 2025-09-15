Un camión de carga perdió el control y atropelló a decenas de personas que participaban en la última jornada de las celebraciones religiosas a Ganesha Chaturthi, en una aldea del distrito de Hassan, estado de Karnataka, India.

Según información de medios internacionales, el incidente ocurrió alrededor de las 8:45 de la noche, hora de India, este viernes 12 de septiembre.

El pesado camión, que al parecer procedía de Arakalagudu, terminó deteniéndose tras impactar contra una estructura cercana.

Imágenes del accidente en India conmocionan

Como se aprecia en el vídeo difundido por asistentes a la procesión en India, el pesado camión irrumpió en medio de la multitud y atropelló a las personas que estaban presentes.

Estas imágenes se viralizaron rápidamente, generando consternación dentro y fuera de la India.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Un camión a toda velocidad embiste a personas que celebraban la procesión del festival de Ganesh en el distrito de Hassan, Karnataka, India. pic.twitter.com/yljX6o8zwZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 12, 2025

Al menos ocho muertos en Festival Ganesha

De acuerdo con medios locales, el fatal accidente dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas y más de 20 heridos.

Testigos relataron que uno de los asistentes grabó el momento exacto en que el camión ingresó a la zona de la procesión. Al percatarse del peligro, varios devotos gritaron y trataron de ponerse a salvo, aunque muchos no lograron escapar.

En ese sentido, la Oficina del Primer Ministro de Karnataka lamentó los hechos y anunció que se otorgará una indemnización de 500,000 rupias -casi 60,000 dólares– a cada familia de las víctimas mortales.

