El terror en VMT se apoderó de una tienda de celulares cuando dos delincuentes ingresaron violentamente para robar 7 mil soles de la caja. Los sujetos, quienes actuaron con los rostros descubiertos y usando un casco de moto, reventaron las lunas a puñetazos en plena tarde ante la mirada aterrada de dos clientes. Este violento asalto, que ya es el sexto con idéntico modus operandi según el afectado, evidencia la impunidad con que actúan estas bandas en la Av. 26 de Noviembre de Nueva Esperanza.

Vea también: Extorsiones en el Perú no paran: ¿Cuáles son los asientos más peligrosos en el transporte público?

Los comerciantes exigen el retorno de la comisaría que existió hace diez años en la zona, puesto que las denuncias anteriores han sido archivadas por el Ministerio Público. La desesperación crece entre los locatarios, quienes se sienten abandonados por las autoridades mientras enfrentan sola una ola de criminalidad que no muestra señales de disminuir en el distrito.

