Se incrementan los crímenes y descuartizamientos en el país con un alarmante registro de más de 380 víctimas en lo que va de 2025, según datos de la Policía Nacional. Este modus operandi, caracterizado por mutilaciones con precisión quirúrgica y la disposición de restos humanos en múltiples locaciones, evidencia la influencia de organizaciones criminales internacionales en el territorio peruano. El caso conocido como “Venganza Llanera” en 2019 marcó un punto de inflexión cuando un grupo de venezolanos grabó y viralizó sus crímenes, estableciendo un patrón de violencia extrema que se ha replicado sistemáticamente.

Las investigaciones revelan que bandas peruanas como los “Pulpos de Trujillo“ han intensificado su nivel de crueldad adoptando técnicas de descuartizamiento con herramientas eléctricas, método que utilizan tanto para eliminar evidencias como para enviar mensajes intimidatorios. El reciente caso de Luis Anticona Gutiérrez, trabajador de limpieza ejecutado con un disparo en la frente y posteriormente desmembrado, ilustra la escalada de violencia que afecta incluso a víctimas ajenas al mundo criminal. Esta práctica, que originalmente se asociaba a cárteles como el de Sinaloa, se ha normalizado entre organizaciones locales que operan con impunidad en diversas regiones del país.

