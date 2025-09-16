Un sepulturero halló el cadáver de un hombre sentado sobre una tumba al iniciar su jornada laboral en un cementerio de Brasil. La escena conmocionó a la localidad, los medios locales la difundieron y las redes sociales la multiplicaron con múltiples reacciones.

Según información de medios internacionales, el terrorífico hecho ocurrió la mañana del miércoles 27 de agosto en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, en el barrio de Pedreiras.

Así las cosas, el sepulturero que halló el cadáver sentado en una tumba avisó inmediato a las autoridades y la Policía Civil inició la investigación del caso.

El cuerpo, identificado como Vladimir Vital, estaba sentado sobre la fosa en la que lo habían enterrado. Las primeras indagaciones señalan que personas aún no identificadas violaron la lápida y desenterraron el cadáver por razones desconocidas.

Reacción oficial e investigación en curso del cadáver ‘sentado’

Conforme al medio internacional. la dirección municipal informó en un comunicado que conoció la situación tras el reporte del empleado y, de inmediato, solicitó la intervención policial.

Así las cosas, el caso quedó registrado en una Comisaría de la Policía Civil lleva adelante las averiguaciones “hasta que el caso se aclare completamente”, según indicaron voceros oficiales.

Por ahora, las autoridades no identificaron a sospechosos ni ofrecieron hipótesis sobre lo sucedido.

Sin embargo, al respecto, el portal brasileño G1 difundió que el hecho se investiga bajo lo establecido en el artículo 212 del Código Penal de Brasil, que sanciona el trato indigno o irrespetuoso hacia un cadáver con penas de uno a tres años de prisión, además de multas.

Críticas y burlas: Reacciones en redes sociales

La insólita imagen despertó asombro y comentarios de todo tipo en plataformas digitales.

Usuarios compartieron frases irónicas como “Estaba cansado de estar acostado” y “El difunto sufría de claustrofobia”, mientras otros escribieron con tono alarmado: “Me da un infarto” y “Tal vez catalepsia”.

En paralelo, también aparecieron interpretaciones más serias. Algunos internautas sugirieron la posibilidad de rituales, al señalar que “en Brasil hay muchas religiones que usan a los muertos” y otros incluso especularon: “¿Será que lo enterraron vivo, logró salir y ya afuera falleció?”.

