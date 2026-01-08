Yony Cuno Larico, músico de 28 años, confesó haber asesinado y descuartizado a su sobrina de iniciales G. Z. C. L., de 13 años, en un crimen que conmocionó a la región. El cuerpo de la menor fue desmembrado en dos viviendas y sus restos arrojados por las tuberías de desagüe. El móvil: una supuesta venganza contra la madre de la víctima de inciales, Yudith S. S. C., a quien acusa de dañar a su familia.

Su último día: Una discusión que terminó en tragedia

La menor ingresó a su hogar en el jirón Ramón Castilla a las 22:00 horas del 29 de diciembre. Según la confesión de Cuno, la menor discutió con él por su relación con la madre y sus planes familiares. “Tu papá se muera, ese borracho no entiende nada“, le habría dicho ella. En medio del forcejeo, cayó al suelo y golpeó su cabeza contra el cemento. Cuno esperó una hora, pero la niña no reaccionó.

El ocultamiento: Bolsas, mototaxis y la noche como cómplice

Cuno envolvió el cuerpo en un saco negro y lo trasladó en una moto taxi hasta su cuarto alquilado en el jirón Sandia. Aprovechó la oscuridad y el bullicio de los ensayos de diablada en la calle para mover los restos sin levantar sospechas. “Espérame, voy a sacar mi carguita”, le dijo al mototaxista, quien no notó el peso del bulto. Su madre, Ángela B. L. M., le preguntó por la niña, pero él respondió: “Habrá salido, como siempre”.

El descuartizamiento: Sierra, valdes y un plan macabro

A las 09:00 del 30 de diciembre, Cuno compró un arco, una sierra y dos valdes blancos en el jirón Puno. En su cuarto, comenzó a seccionar el cuerpo. “Lo primero que se me ocurrió fue cortar (…)”, declaró. Separó partes de su cuerpo, guardando en recipientes distintos. “No salía mucha sangre, ya se había coagulado”, explicó. Mientras cortaba, maldecía: “Por tu culpa, mi hermano sufre”.

Cuno arrojó los restos por el desagüe de su cuarto y el inodoro, usando agua para arrastrarlos. Compró petróleo en un grifo cercano para eliminar olores y rastros. “Me eché a llorar pensando en mi hermano William, que sufre epilepsia, y en Richard, con depresión”, confesó. A las 20:00, salió a comer anticuchos en la plazoleta San José, pero el remordimiento lo persiguió: “¿Qué he hecho?”.

La confesión: Arrepentimiento, odio y un abogado que pidió la verdad

Detenido bajo prisión preliminar, Cuno admitió el crimen ante el fiscal Edgar Coila Pilco. “Estoy arrepentido, pero me dio cólera al recordar a mi hermano William y su enfermedad”, declaró. Negó abuso sexual y aseguró estar sobrio durante los hechos. Su abogado, confirmó que la confesión fue voluntaria: “Mi cliente decidió decir la verdad”.

Las cámaras de seguridad captaron a Cuno cargando bolsas grandes la noche del crimen. La AREINCRI Azángaro incautó herramientas cortantes y aplicó pruebas de luminol y ADN en ambas viviendas. El fiscal no descarta que el móvil incluya venganza contra S. C., a quien Cuno acusa de “robarle el lote y los cien millones” a su familia.

El juicio: Prisión preventiva y un fiscal contra reloj

El juez evaluará en los próximos días si extiende la detención de Cuno o dicta prisión preventiva. La fiscalía trabaja para sustentar un juicio por feminicidio agravado, pero el tiempo es limitado: solo 72 horas para consolidar la investigación.

Cuno justificó su actuar en “problemas familiares” y el sufrimiento de sus hermanos. “Por culpa de Yudith, mi hermano William está enfermo“, declaró el asesino. Sin embargo, autoridades advierten que el modus operandi —desmembramiento y eliminación de restos— sugiere premeditación y un intento de ocultar el delito a largo plazo.

El Ministerio Público recaba pruebas para sustentar el juicio. Entre los objetos incautados destacan herramientas cortantes y recipientes con restos orgánicos. “El acusado solo ha ofrecido versiones fragmentadas”, advirtió el fiscal. La pregunta clave sigue en el aire: ¿Por qué una niña de 13 años fue asesinada en su propia casa?

¿Qué sigue? La fiscalía tiene 72 horas para presentar pruebas contundentes. Mientras, la familia de la adolescente exige justicia, y la comunidad clama por respuestas. El juicio por feminicidio agravado podría marcar un precedente en la lucha contra la violencia de género en Perú.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO