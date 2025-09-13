El censo nacional se convierte en el hilo conductor que destapa las ollas más ridículas, comenzando con la que discute por un departamento tan minúsculo que los apóstoles de un cuadro se quedan afuera, mientras otra se enreda en una pelea porque él compara a su suegra con un tesoro de piratas “porque siempre la quiso ver en el fondo del mar”, un piropo macabro que solo es superado por la confesión de otra pareja donde ella, borracho en la playa, le “hizo el amor al compadre” en su carpa y siguió a pesar de darse cuenta a la quinta vez. Justo cuando el señor del censo llega preguntando nombres, una pareja lo recibe como Adán y Eva para luego aclarar que la suegra es la serpiente, mientras otra se acusa de infidelidad por rumores de WhatsApp en la misma calle donde se conocieron vendiendo helados, y una más planea una noche de hotel después de gritarse “espesa” y “viejo” por los ronquidos de hipopótamo de la madre.

La escalada de absurdos alcanza su clímax cuando las seis parejas chocan en una sinfonía de malentendidos: la que celebra una mudanza a un dúplex hasta enterarse de que es por una subida de alquiler, la que interrumpe su terapia de pareja para atender al censo con mentiras bíblicas, y la que usa la pregunta “¿cuántos viven aquí?” para soltar que “pronto seré solo yo” porque su suegra “estirará la pata”, todo mientras la confesión del affair con el compadre como un recordatorio de que, en el juego del amor, a veces pierdes… y a veces pierdes la carpa. El censo, que solo quería contar personas, termina contando cuernos, quejas y planes de venganza marina, probando que la verdadera estadística es que todas las parejas están a un mal chiste de una crisis nerviosa, pero al menos tendrán una anécdota hilarante para el próximo asado familiar.

