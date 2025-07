El cuerpo de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, fue encontrado por su padre en el baño de su departamento en Miraflores, supuestamente se habría suicidado provocándose un corte en el cuello. Sin embargo, los peritos de criminalística, al analizar el lugar y la herida, confirmaron que no se trataría de una autolesión, sino de un homicidio. Se sigue investigando cuántas personas podrían estar involucradas y la razón del suceso.

Vea también: Investigan el asesinato, abuso sexual y tortura a soldado en ejército

Ahora, el fiscal José Domingo Pérez, manifiesta que no se protegió a su testigo vital, José Miguel Castro, porque no señaló que estuviera en riesgo. Por otro lado, el médico forense, Juan Alfredo Jiménez, sostiene que no es viable la versión del supuesto suicidio por la forma del corte y la sangre en ambas manos, también manifiesta que posiblemente hubieron más de dos personas en el asesinato. Como este caso, existen dos más en donde testigos de corrupción terminan asesinados.

