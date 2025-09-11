Testigos del choque del bus de la empresa Real Star contra una valla metálica en la Vía de Evitamiento revelan que el accidente ocurrió cuando “otro chino le cerró” el paso, según declaraciones de vecinos que escucharon el impacto fuerte alrededor de las 6:30 am cerca del puente Santa Anita. El violento embate dejó dos pasajeros fallecidos que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, mientras una veintena de personas resultaron heridas -cinco de ellas en estado grave- requiriendo la intervención de cinco unidades de bomberos que trabajaron por más de una hora en el rescate.

La carrocería del vehículo quedó completamente destruida al incrustarse la barrera de contención que atravesó de lado a lado la unidad de transporte público, mojando el pavimento con sangre y obligando al cierre total de la vía durante las horas críticas de la mañana. Este siniestro, que enluta nuevamente el sistema de transporte limeño, expone la cultura de impunidad entre choferes que circulan “como locos” según testimonios recogidos en el lugar, priorizando la velocidad sobre la seguridad de los pasajeros.

