Dilver, conocido en TikTok como ‘El Chavez’, llegó al set de ‘Andrea’ buscando apoyo para confesarle a sus padres su verdadera opción sexual. El joven de 22 años le contó a Andrea Llosa las razones por qué tomó la decisión de revelar la verdad en su programa.

“Decidí el día de hoy abrirme y ser transparente porque me debo a mi público, no quiero estar aparentando, fingiendo otra cosa que no soy. Quiero que tú me ayudes a contarle a mis padres que soy gay, homosexual”, le dijo a Andrea Llosa.

Según explicó, él quiere empezar a crear contenido en redes sociales, donde ya tiene más de 129 mil seguidores, y compartir su felicidad con sus padres, a quienes no ve hace tiempo pues ambos viven en Cajamarca y viajaron hasta Lima para escuchar a su hijo.

“Papá, estoy encantado de que estés acá, me hubiera gustado que sea de otra manera, pero recurrí a Andrea para contarte que soy gay. Te lo digo así, me estoy abriendo en televisión nacional porque quiero compartir mis felicidad contigo. (…) Perdóname si no soy el hijo que quizás quisiste tener”, le confesó a su padre en vivo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO